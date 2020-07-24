شكرا لقرائتكم خبر عن رقم صادم تكشفه مجلة ” فوربس ” العالمية.. هذه هي ثروة الملكة إليزابيث الثانية ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت مجلة ” فوربس ” العالمية تقريرا حول الثروة الخاصة بملكة إنجلترا الملكة ” إليزابيث الثانية ” والتي قدرّت بحوالى 530 مليون دولار أمريكي .

حيث تمتلك الملكة مجموعة ضخمة من الطوابع الملكية ومنزلا ريفيا تبلغ قيمته 65 مليون دولار أمريكي وقلعة بالمورال الأسكتلندية تبلغ قيمتها 140 مليون دولار أمريكي .

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بالإضافة الى إمتلاكها كنوزا وطنية مثل برج لندن والقصور والعقارات الملكية وقطع الأثاث والتاج الذي لا تقدر قيمته .

واشار التقرير أيضا إلى أن حوالى 12 مليون دولار أمريكي من ثروة الملكة تحصل عليها من ضرائب الإستثمارات في دوقية لانكستر .

يذكر أن أفراد العائلة المالكة يتمتعون بدخل سنوي من المنحة السيادية وهى الأموال التي تدفعها الحكومة إلى العائلة المالكة والتي ارتفعت في العام الماضي إلى 82.8 مليون جنيه إسترليني سنويا بدلا من 7.9 مليون جنيه إسترليني فقط في عام 2010 .