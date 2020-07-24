شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : من هو القائد الإيراني الكبير الذي كان على متن الطائرة المدنية التي اعتُرضت فوق الأجواء من قبل طائرة مجهولة ? والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكر موقع إيراني معارض، أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال إسماعيل قاآني، كان على متن الطائرة التي جرى اعتراضها في سماء سوريا، في وقت متأخر من ليل الخميس.

ونقل موقع ”آوا تودي“ عن مصدر وصفه بـ“المطلع“، قوله إن ”مقاتلتين أمريكيتين حاولتا إجبار الطائرة الإيرانية على الهبوط بعدما تمت مراقبتها، وتبين أنها تحمل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال إسماعيل قاآني“.

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وأضاف المصدر الذي لم يكشف الموقع عن هويته أن ”قائد طائرة ماهان الإيرانية رفض الهبوط، فيما تجنب الأمريكيون إطلاق النار على الطائرة لاحتمال وجود ركاب مدنيين على متنها“.

وعادة ما يلجأ قادة الحرس الثوري الإيراني إلى استخدام الطائرات المدنية في رحلاتهم الخارجية خشية ملاحقتهم واستهدافهم من قبل الطيران الأمريكي والإسرائيلي في سماء سوريا أو العراق.