شكرا لبحثكم عن خبر التحالف العربي يمنع اطفال من مغادرة مطار عدن الى القاهرة .. تفاصيل والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
منعت السلطات الأمنية بمطار عدن بناء على توجيهات اصدرها التحالف العربي اسرتين يمنيتين تضم نساء واطفال من مغادرة مطار عدن الدولي يوم الجمعة دون ابداء أي اسباب واضحة لذلك.
وقالت مصادر عاملة في المطار لصحيفة "عدن الغد" ان اسرتين تضم امرأتين و5 اطفال منعوا من السفر بحجة وجود اسماء الاطفال وبينهم طفل لايتجاوز عمره السنة وشهرين في قوائم الممنوعين من السفر لدى التحالف.
وكان مقرر للاسرتين السفر على طيران اليمنية صوب العاصمة المصرية القاهرة حيث يقيم والدا الاسرتين.
وتحصلت صحيفة "عدن الغد" على اسماء الاطفال الممنوعين من السفر وهم
محمد علي محمد العمر سنة وشهرين
زيد علي محمد. العمر ست سنوات
عمار جمال محمد علي العمر ثمان سنوات
محمد جمال محمد العمر 13 سنة
مرام جمال العمر 17 سنة
ولاحقا غادرت الرحلة دون تمكن الاسرتين من المغادرة .
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