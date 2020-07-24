شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي يدفع بالحالمي ولملس لمنصب محافظ عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة عن انحصار الترشيحات لشغل منصب محافظ “عدن” بين شخصيتان جنوبيتان حضيتا بتوافق بين الشرعية والمجلس الإنتقالي وتم اختيارهما من قبل الأخير.
وأكدت المصادر أنه تم ترشيح كل من “أحمد حامد لملس و مراد الحالمي ” لشغل منصب محافظ عدن وهما الشخصيتان المطروحتان من قبل المجلس الانتقالي منوهة الى أن هناك توافق واسع حول تمديد ولاية رئيس الوزراء الحالي ليرأس الحكومة القادمة .
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