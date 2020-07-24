شكرا لبحثكم عن خبر امرأة بصنعاء تسرق بطارية كبيرة الحجم بطريقة احترافية (شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رصده بوابتي يظهر مجموهة من النساء دخلن الى محل لبيع البطاريات وهن يرتدين ملابس وجلابيب سوداء بهدف السرقة. ووثقت كاميرا المراقبة في المحل لحظات سرقة إحداهن لبطارية حجم 150 ووضعها تحت خمارها رغم ثقلها وصعوبة حملها. Advertisements واستغرب الناشطون من قدرة المرأة على حمل بطارية بهذا الهجم كما حذروا مالكي المحال التجارية من حوادث السرقة مؤكدين ان عصابات منظمة تقف خلفها. في حين قال آخرون أن اللص رجل متنكر بزي امرأة كونه يصعب على النساء حمل البطارية الثقيلة بكل سهولة.

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