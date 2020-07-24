شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تدشن سفينة حربية جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في إطار مشروع مشترك مع إسبانيا لبناء خمس قطع بحرية، دشنت القوات البحرية الملكية السعودية سفينة حربية جديدة. وجرى تدشين السفينة وهي من طراز "أفانتي 2200 كورفيت" في حوض بناء السفن التابع لشركة "نافانتيا" بمدينة سان فرناندو الإسبانية. Advertisements وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن السفينة الجديدة والتي أطلق عليها اسم "الجبيل" وهي مجهزة بأحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات الجوية والسطحية وتحت السطحية وكذلك مع الحرب الإلكترونية. وكانت الرياض ومدريد قد وقعتا اتفاقا في 2018 تبيع بموجبه إسبانيا سفنا حربية للسعودية في صفقة تصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار. كما جرى توقيع اتفاق آخر بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة "نافانتيا" الإسبانية لإطلاق برنامج بقيمة 990 مليون دولار أطلق عليه اسم السراوات، ويتضمن البرنامج تصنيع 5 سفن حربية وتدريب أفراد الطواقم وتقديم خدمات الدعم الفني واللوجيستي.

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