شكرا لبحثكم عن خبر البرنامج السعودي يعلن نهاية "عدن أجمل" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أعلنت مسئولة التواصل باسم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن رندة الهذلي، استكمال الحملة التي أطلقتها البرنامج تحت شعار "عدن أجمل" للنظافة والمحافظة على البيئة في محافظة عدن، بعد 100 يوم من انطلاقها.
وقالت مسئولة التواصل باسم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تصريحات لها اليوم، إن الحملة نجحت في أزالة 86.620 متر مكعب من المخلفات والقمامة، وتصريف 11,850,000 لتر من مياه الأمطار، وري الأشجار عبر 3,760,000 لتر من المياه، وتحقيق الاستفادة المباشرة لـ 850 ألف مستفيد.
وأضافت الهذلي، أن الحملة استهدفت 10 مناطق في عدن، واستخدمت 22 سيارة نقل القمامة، و١٠ صهاريج للمياه، و٢٢٠ حاوية نقل للقمامة و٢١٦٠ من أدوات النظافة، و٩ آلاف حقيبة للوقاية الطبية، و٥ أجهزة للرش الضبابي، ورفع كفاءة التشجير بنسبة 65% في المحافظة، فيما عززت الحملة من دور صندوق النظافة في عدن بنسبة 25%.
وأوضحت أنه ساهم في البرنامج ضمن الحملة نحو 3.167 متطوعاً من مختلف مديريات المحافظة ومن خلال ٦٥ منظمة أهلية.
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