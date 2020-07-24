شكرا لبحثكم عن خبر فيديو.. تظاهرات أمام البرلمان الأردني تطالب بحماية المرأة بعد جريمة مروعة تهز البلاد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خرجت تظاهرة أمام مبنى البرلمان الأردني في العاصمة عمّان، احتجاجا على جريمة القتل المروعة التي نفذها أب في حق ابنته، حيث حطم رأسها بحجر إلى أن فارقت الحياة على مرأى سكان المنطقة. Advertisements ووقعت الجريمة، يوم السبت، في منطقة صافوط بمحافظة البلقاء غربي العاصمة عمان، ليعم بعدها غضب واسع عجت به مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبوا بإعدام الأب وسن قوانين تكفل حماية المرأة. المصدر: وكالات

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