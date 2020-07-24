شكرا لبحثكم عن خبر إغتيال قيادي في قوات الحزام الأمني بأبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إغتالت عناصر تابعة لتنظيم القاعدة، الخميس، قيادي في قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين.

وقالت دائرة التوجيه المعنوي لقوات الحزام الأمني في أبين، عبر حسابها على فيسبوك أن : "ركن عمليات الحزام الأمني قطاع الوضيع، بمحافظة أبين، الجندي محمد فضل الحشني، اغتيل برصاص عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي".

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ونقلت عن مصدر عملياتي قوله : "ان مسلحين كانوا على متن سياره نوع هايلوكس اطلقوا النار على الجندي محمد فضل الحشني، مما ادى على استشهاده على الفور ، بالقرب من حبيل امارم في مديرية الوضيع بمحافظة أبين".

هذا وكانت عناصر من تنظيم القاعدة قد استهدفت قبل أيام أحد جنود قوات الحزام الأمن، بعبوة ناسفة، أسفرت عن استشهاده.