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العثور على جثمان قائد بارز بقوات الحزام الأمني بأبين بعد ان جرفته السيول

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يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر بقوات الدعم والاسناد بابين بانه تم العثور على جثمان القائد علي الصيني المحوري قائد الحزام الامني في المنطقة الوسطى بعد يومين من اختفاء جراء جرفه بالسيول .

واوضحت المصادر بان جثمان المحوري عثر عليه بعد ان جرفته السيول يوم الثلاثاء الماضي في منطقة الخامله غرب زنجبار .

وعزت المصادر اهل الفقيد وذويه داعين الله ان يلهمهم الصبر والسلوان .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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