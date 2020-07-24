شكرا لبحثكم عن خبر العثور على جثمان قائد بارز بقوات الحزام الأمني بأبين بعد ان جرفته السيول والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر بقوات الدعم والاسناد بابين بانه تم العثور على جثمان القائد علي الصيني المحوري قائد الحزام الامني في المنطقة الوسطى بعد يومين من اختفاء جراء جرفه بالسيول .
واوضحت المصادر بان جثمان المحوري عثر عليه بعد ان جرفته السيول يوم الثلاثاء الماضي في منطقة الخامله غرب زنجبار .
وعزت المصادر اهل الفقيد وذويه داعين الله ان يلهمهم الصبر والسلوان .
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