شكرا لبحثكم عن خبر العثور على جثمان قائد بارز بقوات الحزام الأمني بأبين بعد ان جرفته السيول والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر بقوات الدعم والاسناد بابين بانه تم العثور على جثمان القائد علي الصيني المحوري قائد الحزام الامني في المنطقة الوسطى بعد يومين من اختفاء جراء جرفه بالسيول .

واوضحت المصادر بان جثمان المحوري عثر عليه بعد ان جرفته السيول يوم الثلاثاء الماضي في منطقة الخامله غرب زنجبار .

وعزت المصادر اهل الفقيد وذويه داعين الله ان يلهمهم الصبر والسلوان .