شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس بن بريك يرتب لكهرباء غير منقطعة في العيد .. ويدرس مع المختصين الاستغناء عن الديزل والشبكات الهوائية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقى رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، اللواء الركن احمد سعيد بن بريك الخميس، بمدير عام شركة النفط انتصار العراشة، ومدير عام تطوير شركتي بندورة إنرجي ونيبتيون إنرجي، هشام أبوبكر علوي.

وناقش اللقاء السُبل الكفيلة بتأمين وصول وقود الكهرباء إلى محطات التوليد الكهربائي، وتموين المحطات الحكومية والأهلية والتجارية بالعاصمة عدن بالمشتقات النفطية، وضمان عدم انقطاعها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك وقطع الطريق على مافيا بيع النفط في السوق السوداء.

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كما ناقش اللقاء الاقتراحات الخاصة بشأن تحسين وضع الكهرباء للعاصمة عدن خلال الفترات والأعوام القادمة، وآليات تطوير المنظومة الكهربائية، حيث تم مناقشة إمكانية استقدام طاقة إسعافية يمكنها أن تخفف من معاناة المواطنين.

إلى ذلك تم مناقشة تحويل نوع الوقود المستخدم من الديزل إلى الغاز المسال والذي سيوفر أكثر من 300 مليون دولار أميركي سنوياً، وكذلك تحويل الشبكة الهوائية إلى شبكة أرضية والتي تساهم في تقليل الفاقد، وفي السياق أكد رئيس الإدارة الذاتية على ضرورة إعداد دراسة شاملة لمشكلة الكهرباء وتقديم حلول مستدامة لهذه المعضلة.