شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. تعرف على قصة الصورة التي جلبت مايقارب ثلاثين الف دولارفي تعز.. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استطاعت ناشطة يمنية من خلال احدى الصور التي قامت بالتقاطها من احضار جهاز لاحدى مراكز علاج السرطان في محافظة تعز وسط البلاد ثلاثون الف دولار.

وقالت الناشطة حياة الذبحاني في منشور على صفحتها بالفيسبوك أنا سعيدة جداً أن جوالي الذي إلتقط صورة هذا الولد علاء القدسي وهو مصاب بمرض السرطان مشيرة الى ان الصورة كانت سبباً في توفير جهاز المختبر لمركز الأمل للسرطان في محافظة تعز.

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واضافت ان الجهاز تبلغ قيمته ٣٠ ألف دولار حيث كان المركز في حاجة ماسة لهذا الجهاز والذي لم يستطع المركز توفيره.

وواصلت بالقول شكراً بحجم الكون والفرح والسرور والابتهاج والسعادة لفاعل الخير الذي تواصل بي ليرى ما هو إحتياج مركز الأمل.