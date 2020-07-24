شكرا لبحثكم عن خبر الجيش يعلن استهداف اجتماع سري لقيادات حوثية بصنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أعلن الجيش الوطني مصرع قيادات ميدانية حوثية يوم الخميس، إثر استهداف اجتماع لهم، شرقي محافظة صنعاء.
وبحسب موقع الجيش "سبتمبر نت"، استهدفت مدفعية الجيش، اجتماعا لعدد من قيادات الحوثيين، في جبهة نهم، مما أدى إلى تدمير مقر الاجتماع ومصرع وجرح كل من كان بداخله.
كما قصفت مدفعية الجيش تعزيزات في الجبهة، مما أسفر عن تدمير عدد من العربات القتالية التابعة لها، ومصرع من كان على متنها.
وتشهد جبهات نهم ومأرب والجوف معارك عنيفة منذ عدة أشهر بين الجيش الوطني ومسلحي الحوثيين.
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