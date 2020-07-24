شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تعلن عن 7 شروط للحصول على 50 ألف ريال سعودي.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف بنك التنمية الاجتماعية في السعودية، عن 7 شروط للحصول على تمويل بحد أقصى 50 ألف ريال لمن فقدوا وظائفهم.

وذكر البنك أن التمويل يندرج ضمن برنامج التمويل متناهي الصغر لأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وقال البنك إن هذا البرنامج يهدف لتقديم قروض بدون فوائد عن طريق شركاء التمويل متناهي الصغر وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، وكذلك القيام بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة. وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن شروط الحصول على تمويل متناهي الصغر هي:

1- أن يكون المستفيد سعودي/ة الجنسية أو تكون أما لأبناء سعوديين لديها إقامة نظامية.

2- أن يكون عمره من 18 سنة إلى 60 سنة وأن يكون قادرا على ممارسة النشاط من الناحية الجسدية والمهنية.

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3- أن يلتزم بممارسة العمل بنفسه في المشروع.

4- أن تكون حالته الائتمانية مناسبة.

5- أن يكون مقر إقامته الدائم في نطاق عمل الجهة.

6- اجتيازه للمقابلة الشخصية.

7- بالإضافة لشروط الجهات المتعاونة.

وأشار البنك إلى أن متطلبات التقديم للحصول على التمويل متناهي الصغر تتضمن "الهوية الوطينة - العنوان الوطني- رقم حساب الآيبان - الجوال المسجل في أبشر