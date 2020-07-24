شكرا لقرائتكم خبر عن جورج قرداحي يكشف عن أمنيته الغريبة في الحياة .. ويفجر مفاجأة عن “من سيربح المليون” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الإعلامي اللبناني ​جورج قرداحي​، عن أمنية غريبة يتمنى تحقيقها في حياته.

وقال قرداحي في برنامج spot on الذي يُقدّمه الإعلامي ​رالف معتوق​ ويُبثّ عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان و صوت الغد أستراليا، أن أمنيته أن يُجري مقابلة مع السيد حسن نصر الله، مؤكداً أنه طموح كل إعلامي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأضاف، “في حال تحقّق هذا الأمر فإنّ السؤال الذي سيطرحه عليه هو الحل المناسب من أجل الخروج من هذه الأزمة التي يعيشها البلد”.



جورج قرداحي يكشف عن أمنيته الغريبة



وأشار قرداحي إلى أنّه في بداياته عندما كان مذيعاً للأخبار كان الجميع يتحدّث عن جديّته وعندما عُرض عليه برنامج “​من سيربح المليون​” استغرب الكثير من زملائه الأمر وراهنوا على فشله إلا أنّه أثبت نجاحه وذلك لأنّه كان عفوياً يطرح السؤال بجدية ويُحاور الضيف بلطافة.

وأضاف جورج أنّه في حياته العادية بعيداً عن الجدية بل هو يتعامل مع من حوله بكل مرح وودّ عكس ما تُظهره شخصيّته كما تحدّث عن أسلوبه الملتزم في العمل حيث يُتابع التفاصيل الدقيقة لكل برنامج يقوم فيه.