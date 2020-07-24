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المشي 20 دقيقة يوميا يقلل خطر الوفاة المبكرة

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عدن - ياسمين التهامي - يشكل انعدام النشاط البدني خطرا على حياة الإنسان أكثر من البدانة ويمكن تقليص هذا الخطر بالمشي السريع يوميا لمدة 20 دقيقة فقط

يشكل انعدام النشاط البدني خطرا على حياة الإنسان أكثر من البدانة ويمكن تقليص هذا الخطر بالمشي السريع يوميا لمدة 20 دقيقة فقط، حسب ما ذكرته دراسة بريطانية.  شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 جديد "الخليج 365"

 

 

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وأشارت الدراسة التي أعدها باحثون في جامعة كمبردج البريطانية إلى أن عدم كفاية النشاط البدني يشكل خطرا على حياة الإنسان، وقد يكون سببا في الوفاة المبكرة، أكثر من خطر البدانة بمرتين.

 

وربط الباحثون أمراض القلب والأورام السرطانية والوفاة قبل الأوان بنمط الحياة الذي لا يتضمن جهدا بدنيا، وقرروا دراسة العلاقة بين عدم كفاية النشاط البدني والوفاة المبكرة.

 

وخلص الباحثون إلى أن النشاط البدني الذي يعادل المشي بخطوات سريعة لمدة 20 دقيقة يوميا يخفض احتمال الوفاة المبكرة بنسبة تتراوح بين 16 و30 بالمئة.

وأكدت الدراسة أنه حتى النشاط البدني الخفيف يوميا يعطي نتائج إيجابية ملحوظة.

وأجريت الدراسة، حسب صحيفة "روسيسكا جازيتا" الروسية، على 334 ألف حالة في أوروبا شملت الجنسين على مدار 12 سنة.

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