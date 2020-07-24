شكرا لقرائتكم خبر عن تناول "الكركم" على الريق _ يعالج العديد من المشاكل الصحية ويحمل هذه الفوائد الذهبية: تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناول أو شرب الكركم على الريق يعالج العديد من المشاكل الصحية ويحمل هذه الفوائد الذهبية:

شرب الكركم محلولاً بالماء يساعد في الحدّ من المغص ويطرد الرّياح. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ثلاثة اطعمة ستمنحك ذاكرة حديدية Advertisements تناول محلول الكركم على الريق يساعد في تنظيم العادة الشهريّة لدى النساء. يساعد الكركم من تقليل ضغط الدم . شرب الكركم يساعد في علاج مشاكل المعدّة. يساهم في الوقاية من مرض الزهايمر. يقي من أمراض السرطان. الكركم مفيد للأشخاص الّذين يعانون من السمنة؛ لأنّه يساعد في زيادة التمثيل الغذائي، ويعمل على تكسير الدهون والتخلّص منها. يساعد في تقليل نموّ الشعر الزائد. يعمل الكركم على تصفية البشرة وإعطائها ملمساً ناعماً من خلال شربه، واستخدامه خارجيّاً مع زيت الزيتون. يساهم الكركم في التخلّص من اضطرابات الدورة الشهريّة. يعمل على تنشيط الكبد من خلال قيامه بطرد السموم من الكبد، وتنشيط الأنزيمات التي تطرد المواد المسرطنة. يعمل على تعزيز جهاز المناعة في الجسم. ينظّم نسبة السكّر في الدم، ويقي من أمراض القلب. عند تناول الكركم صباحاً على الريق ذلك يفيد بشكلٍ فعّال للأشخاص الّذين يعانون من ألم المفاصل خصوصاً كبار السن. الكركم يساعد في علاج حب الشباب والهالات السوداء؛ حيث يعدّ مضادّاً ومطهّراً للجراثيم، وذلك من خلال عمل ماسك من الكركم مع عصير الليمون

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