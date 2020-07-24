شكرا لقرائتكم خبر عن اطعمة غذائيه تدمر الصحة وتعجل بظهور الشيخوخة .. لم تكن تعرفها من قبل._ تعرف عليها و تجنبها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الدكتورة تامارا برونتسيفا، خبيرة التغذية في المركز الاستشاري والتشخيصي “التغذية الصحية والرياضية” في FIC Nutrition and Biotechnology، المواد الغذائية التي تسرع الشيخوخة. وأشارت الخبيرة في مقابلة مع صحيفة “أرغومينتي إي فاكتي”، إلى أن أكثر المواد خطورة، هي المواد الغذائية التي خضعت لعمليات معالجة وتحتوي على ما لا يقل عن خمس مواد مضافة-الصبغات، محسنات النكهة، مواد حافظة، مواد مكثفة وغيرها. وتشمل هذه المواد النقانق والأطعمة نصف المصنعة، والمعجنات والمشروبات الغازية وغيرها. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ثلاثة اطعمة ستمنحك ذاكرة حديدية Advertisements ويعتقد الخبراء، أن اتباع نظام غذائي غير متوازن، يؤدي إلى تقليص طول الأجزاء النهائية للكروموسومات- التيلوميرات، المسؤولة عن الشيخوخة. وتفيد نظرية أخرى، بأن شيخوخة الجلد والجسم تتسارع عند زيادة الجذور الحرة في الخلايا. والتي تتكون أيضا عند المعالجة الحرارية للمواد الغذائية. وتقول الخبيرة، “يمكن للكربوهيدرات المعقدة، أن تحيد تأثير المواد الغذائية المصنعة، لأنها قادرة على ربط الغلوكوز الزائد، وبالتالي تطبيع مستوى السكر في الدم”. وتنصح الخبير بإضافة الحبوب الكاملة والخبز المصنوع منها، وما يقارب من 400 غرام من الخضروات والفواكه إلى النظام الغذائي يوميا. كما يجب الاهتمام بكمية ونوع البروتينات. فمثلا الهمبرغر لا يحتوي على نسبة عالية من البروتين، بل يحتوي على الدهون ومختلف المواد المحسنة للنكهة، أي أن الجسم لا يحصل من تناوله على كمية البروتين اللازمة. لذلك يفضل تناول الأسماك والدواجن واللحوم الخالية من الدهن، والبيض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اطعمة غذائيه تدمر الصحة وتعجل بظهور الشيخوخة .. لم تكن تعرفها من قبل._ تعرف عليها و تجنبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.