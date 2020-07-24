شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة اطعمة ستمنحك ذاكرة حديدية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1- التوت

يحظى التوت بأنه مليء بمضادات الأكسدة التي تضم كاتشين، كيرسيتين، أنثوسيانين، وحمض الكافيين، وأظهرت دراسة أن المركبات المضادة للأكسدة في التوت لها تأثيرات إيجابية كثيرة على الدماغ بما في ذلك تحسين الاتصال بين خلايا الدماغ، وتأخير الأمراض التنكسية العصبية المرتبطة بالعمر، وتعزيز التعلم والذاكرة .

2- الأفوكادو

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يعتبر الأفوكادو مصدر هاماً للدهون الصحية الأحادية غير المشبعة التي تدعم وظائف المخ وتقلل من خطر التدهور المعرفي، ويساعد وجود فيتامين K وحمض الفوليك في الأفوكادو على تحسين الوظيفة الإدراكية.

3- الأسماك الزيتية

تعد الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسلمون والتونة والسردين والرنجة مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، حيث تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية على تحسين بنية خلايا الدماغ التي تسمى الخلايا العصبية. وفقا لدراسة ، فإن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من دهون أوميغا 3 قد زادوا تدفق الدم في الدماغ