شكرا لقرائتكم خبر عن مات ساجدًا.. العثور على مفقود سعودي متوفي في الصحراء بوضعية السجود.. مشهد مؤثر يتجلى به "حسن الخاتمة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن فريق سعودي للبحث والإنقاذ من العثور على ضويحي حمود العجالين، المعروف إعلاميًا بـ”مفقود الدواسر”، جثة هامدة بعد أيام من اختفائه في منطقة صحراوية.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فُقد أثر العجالين منذ يوم الخميس الماضي، 16 يوليو الجاري. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وكانت فرق الإنقاذ قد باشرت عمليات البحث فور تلقيها بلاغًا عن تغيب أربعيني يستقل مركبة بكب، منذ الخميس الماضي وبعد تسجيل البلاغ لدى الجهات الأمنية انطلقت فرق “غوث” للبحث عن المفقود بعدد من السيارات والطائرات الشراعية.

وبعد بحث استمر أربعة أيام في العديد من المناطق الوعرة والكثبان الرملية، عُثر على المفقود ساجدًا وقد فارق الحياة بالقرب من مركبته.

ونشر مدونون ومغردون مقطع فيديو يظهر العجالين وقد توفي وهو ساجد.