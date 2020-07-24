شكرا لقرائتكم خبر عن الاطباء يفجرون مفاجأة مدوية بعد تشريح جثة المغني " مايكل جاكسون" هذا ماكتشفوه وجعلهم في حيرة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن تفاصيل وأسرار جديدة حول المغني والممثل الأمريكي مايكل جاكسون، وذلك بعد عملية تشريح لجثته.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن جاكسون الذي توفي عن عمر يناهز 50 عاما، بعد جرعة زائدة من مخدر جراحي، أصيب بجروح في الذراعين والوركين والكتفين، ويعتقد أنها ناجمة عن حقن مسكنات الألم، لافتة إلى وجود آثار واضحة للعديد من جراحات التجميل التي خضع لها جاكسون على مر السنين. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأشارت الصحيفة إلى أنه وجد أيضا آثار لندبتين جراحيتين خلف أذنيه وندوب أخرى على جانبي الأنف، موضحة أن هناك ندوبا أخرى في قاعدة عنقه وعلى ذراعيه ومعصميه.

وأكدت أن الأطباء توصلوا إلى استنتاج بأن هذه الندوب ناتجة عن العمليات التي قام بها، لافتة إلى أن ظهور شفتيه باللون الوردي يعود إلى وشم تجميلي.

وذكرت أن جاكسون تعرض إلى السقوط قبل وفاته، أدى إلى إصابة ركبتيه برضوض غامضة، إلى جانب تشوه جسمه بمساحات من الجلد الفاتح والداكن، ما يؤكد أنه كان يعاني بالفعل من البهاق، منوهة إلى أن شعره المتموج الطويل، تبين أنه "مستعار".

وأفادت الصحيفة بأن "جاكسون كان أصلع تماما، باستثناء بقع من شعر زغبي على فروة رأسه المدببة".