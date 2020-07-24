يسبب الصداع وخفقان القلب "ناكله يوميا ولانعلم مخاطره المدمرة ابتعد عنه حالاً انت وجميع افراد اسرتك..شاهد مايكون

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت دراسة حديثة نشرت نتائجها في دورية “كارنت نوروفارماكولوجي” البريطانية، أن استهلاك نسبة كبيرة من مادة “غلوتامات أحادي الصوديوم” البيضاء قد يلحق ضرراً كبيراً بنواقل الجهاز العصبي المركزي.وأفادت الدراسة شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ثلاثة اطعمة ستمنحك ذاكرة حديدية Advertisements أن هذه المادة موجودة في الأطعمة والمشروبات المصنعة وفي النقانق والمقالي وأنواع الحساء الجاهزة والمأكولات المعلبة والمقرمشات والنودلز. وكشفت أنها تحمل الرموز التي تبدأ بالحرف E مثل E620 وE625. ولفتت إلى أنه يمكنها أن تسبب أيضاً تشنجات المعدة، وخفقان القلب، والصداع النصفي، والوخز أو الحريق في منطقة الوجه والرقبة أو في مناطق أخرى من الجسم.

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