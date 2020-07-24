شكرا لقرائتكم خبر عن عدم تنظيف الأسنان يؤدي للإصابة بمرض خطير.. دراسة تكشف تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت دراسة جديدة من أن خطر عدم تنظيف الأسنان قد يصل إلى الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان الفم أو المعدة على المدى البعيد.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أعدت الدراسة والتي استمرت لأكثر من 20 عاما، كلية الصحة العامة في جامعة هارفارد، وشملت آلاف الأشخاص، إذ فحص الباحثون بياناتهم حتى توصلوا أخيرا للنتيجة الصادمة.

ووجد الباحثون أن الأشخاص ذوي تاريخ من أمراض اللثة كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الفم والمعدة أو المريء في وقت لاحق من حياتهم بنسبة 52 %. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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الإصابة بالسرطان

وكشف الباحثون عن ارتفاع نسبة خطر الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين فقدوا أسنانهم، حتى إذا كانوا فقدوا 2 أو كثر من أسنانهم.

واعتمدت الدراسة على فحص معدلات سرطان المريء والمعدة لدى 98459 سيدة و 49685 رجلا على مدى عقدين على الأقل.

أمراض اللثة

وكشفت النتائج أنه أثناء الفترة من 22 إلى 28 عاما من المتابعة، تم تسجيل 199 حالة سرطان مريء و 238 حالة سرطان معدة.

وأوضح الخبراء أن أمراض اللثة ترتبط بتعزيز خطر الإصابة بسرطان المريء والمعدة بنسبة 43 % و 52 %، بالترتيب ذاته.