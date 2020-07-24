شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز جباري يتوعد السعودية بالهزيمة ويفصح عن تفاصيل جديدة حول عودته لمأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضح مستشار رئيس الجمهورية، نائب رئيس مجلس النواب، عبد العزيز جباري، أسباب عودته إلى مارب وزيارته شبوه وحضرموت، مبديا تشاؤمه بشأن مشاورات الرياض. ومتوعدا التحالف بالهزيمة.

عبد العزيز جباري، قال في حديث تلفزيوني: إن “الهدف من زيارتي إلى مأرب هو الإطلاع على الأوضاع ونقلها للرئاسة والحكومة لاتخاذ ما يلزم”، ما يفهم منه أنه قد يعود الى السعودية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وتابع في حديث لقناة “بلقيس” قائلا: الوضع الأمني في مدينة سيئون مقلق وعلى الداخلية أن تتعامل مع الملف الأمني بجدية، ورواتب أغلب الجنود والموظفين في سيئون لم تصرف منذ أشهر”.

مشددا في الوقت نفسه، على أن “الحكومة معنية بذلك”، وأن “مؤسسات الدولة يجب أن تعود إلى المحافظات المحررة وأن يتم دمج الجيش الوطني تفاديا لعدم حدوث مشاكل في المستقبل”.





وبشأن مشاورات الرياض، قال نائب رئيس البرلمان في حديثه التلفزيوني: إنه “يشعر بتشاؤم تجاه الحديث عن نجاح الحوار في فندق الريتز كارلتون في العاصمة السعودية الرياض”.

مضيفا: إن “اتفاق الرياض الذي رعته السعودية لم ينفذ على أرض الواقع حتى الآن رغم الترويج الكبير الذي حصل”. ومتهما السعودية والامارات بعرقلة تنفيذ الاتفاق، وأنهما لا تريدان ذلك.

عبد العزيز جباري، وجه اتهاما صريحا للتحالف بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، قائلا: ” إذا أرادت السعودية والإمارات تنفيذ اتفاق الرياض أعتقد أنه كان سيتم تنفيذه ولحلت مشكلة عدن منذ وقت مبكر”.

مضيفا: “السعودية والإمارات إذا كانتا تريدان الحل في اليمن ستسمحان بعودة الرئاسة والحكومة والبرلمان إلى عدن، وإذا كان لديهما رغبة بحل الكثير من المشاكل في اليمن لفعلتا”.

وتابع قائلا: “لا أدري ما هي المصالح والحسابات التي تضعها السعودية والإمارات وراء عدم حل المشكلة اليمنية حتى الآن؟”. مردفا: “ولكن الكثير من الأوراق لم تعد بيد اليمنيين”.

كما اتهم السعودية والامارات بممارسة ضغوط على الرئيس هادي في الرياض، قائلا: “اليمن لن تقبل بأن يصادر القرار السياسي وأننا دولة مستقلة وقدمنا الكثير من التضحيات”.

وقال جباري: إن التحالف هو من يمنع الرئاسة والحكومة والبرلمان من العودة، وتفعيل المطارات والموانئ، وتصدير النفط والغاز، وحول منشآت الغاز باليمن إلى ثكنات عسكرية”.

مضيفا: “التحالف جاء من أجل إعادة الشرعية في اليمن ولكن حتى الآن لم تعد الحكومة إلى المحافظات التي تم تحريرها”. متساءلا عن: “منع التحالف للحكومة من العودة”.

وطالب التحالف بأن “يتعامل مع اليمن بصدق بعيدا عن الإملاءات والتعالي والسماح بتصدير الثروات والاستفادة من الموانئ” بعدما اتهمه قبل ايام باغلاق المطارات والموانئ.

جباري، في حديثه لقناة “بلقيس” الخميس، توعد التحالف السعودي الاماراتي ضمنيا بالهزيمة، بقوله: “إن اليمن سيتعافى ومن يريد له الشر سيخرج منها مهزوما بكل تأكيد”.

يشار إلى أن مجريات الاحداث في اليمن، اكدت افتقاد الحكومة وبالمثل “الملجس الانتقالي”، استقلال القرار، وهيمنة نفوذ قطبي التحالف السعودية والامارات، وأجندتهما.