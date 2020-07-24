شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم يكشف ما تنبأت به الفنانة الكبيرة “رجاء الجداوي” قبل وفاتها وتحقق ما قالته بالحرف الواحد.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو حزيناً للفنانة الراحلة رجاء الجداوي. و نشرت الصفحة الرسمية لراديو 9090 جزءًا من آخر لقاء أجرته الفنانة رجاء الجداوي قبل إعلان إصابتها بفيروس كورونا بأيام ومن ثم وفاتها . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ثلاثة اطعمة ستمنحك ذاكرة حديدية Advertisements وقالت رجاء في لقاء خلال شهر رمضان الماضي: مش عارفة رمضان الجاي هيمر عليا عادي ولا حاجة هتتغير .. الأشخاص بيتغيروا دايما. وأضافت: مش عارفة رمضان الجاية هكون موجودة معاكم ولا لا ؟ .. أتمنى تكونوا راضيين عليا.

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