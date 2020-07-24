شكرا لقرائتكم خبر عن المقابر تكدست بالجثث.. مرض غامض أهلك سكان هذا البلد والمفاجأة كانت في طريقة انتشاره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قضى مرض الحمى الصفراء على عدد كبير من البشر في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وتراوحت أعراضه بين الصداع والحمى والتقيؤ وبطء حركة القلب والإعياء واليرقان.

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ووفقا لـ “العربية نت”، أهلكت الحمى الصفراء الكثير من البشر بمختلف أرجاء العالم وخاصة بجنوب القارة الأميركية، وعانت الأرجنتين من ويلات هذا المرض وقد جاءت موجة عام 1871 لتسجل بين طيّات كتب التاريخ كواحدة من أعنف وأسوأ موجات المرض بتاريخ البلاد حيث أسفرت الأخيرة عن وفاة عشرات آلاف الأشخاص خلال أسابيع معدودة، وتكدست الجثث في المقابر.

وتمكنت البشرية من كشف العديد من خصائص هذا المرض وطرق انتقاله وانتشار، ويعود الفضل في ذلك لجهود عدد من الأطباء كالكوبي كارلوس فينلي والأميركي ولتر ريد، اللذين فوجئا بدور البعوض في نقل الفيروس المسبب للحمى الصفراء.

كما تمكن الجنوب إفريقي ماكس تيلر من صنع اللقاح المضاد للمرض والكيميائي السويسري بول هرمان مولر مبتكر المبيد الحشري المعروف بالدي دي تي والذي أسهم في القضاء على البعوض.