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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مسقط
عبر رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام عن شكره وتقديره لسلطنة عمان على ما قدمته من مساعدات طبية إنسانية للشعب اليمن.
وأشاد محمد عبدالسلام في تغريدة له على ” تويتر” بإسهام سلطنة عمان في التسهيل والتنسيق بإيصال المساعدات الطبية للعاصمة صنعاء في عدة شحنات.. مضيفا: إن شعبنا اليمني يقدر هذه الوقفة الانسانية في هذا الظرف العصيب”.
وكان عضو الوفد الوطني عبدالملك العجري قد أفاد في الـ7 من يوليو بتوقف نقل الأدوية من مسقط قبل أكثر من شهر دون أي مبرر عدى صلف دول العدوان وتواطؤ الأمم المتحدة الأمر
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالسلام يشيد بموقف سلطنة عمان الإنساني وتقديمها مساعدات طبية لليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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