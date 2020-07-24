شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. صورة نادرة لـ علي عفاش وهو في الميدان يقود الجنود في شبابه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للرئيس السابق علي عبدالله صالح وهو في احد العروض العسكرية . Advertisements ويظهر بالصورة تقدم الرئيس صالح لقيادة العرض العسكري المهيب . وقال الناشطون ان الصورة التقطت قبل تعيين صالح اركان لواء في المعسكر الواقع بمحافظة تعز . واشار الناشطون الى ان الرئيس صالح كان في ذلك الوقت قائد التدريب العسكري باللواء.

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