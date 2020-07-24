افتتاح المعرض الخيري المجاني لكسوة عيد الأضحى بمحافظة إب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – إب



افتتح محافظ إب عبد الواحد صلاح ، الخميس، بمركز المحافظة المعرض الخيري المجاني لكسوة عيد الأضحى، ينفذه مكتب الهيئة العامة للزكاة تحت شعار “الزكاة في مصارفها وأحفاد بلال في أعيننا “.

وطاف محافظ إب ومعه رئيس نيابة إستئناف المحافظة القاضي الدكتور مروان المحاقري ووكلاء المحافظة عبدالفتاح غلاب والدكتور أشرف المتوكل و قاسم المساوى ومستشار هيئة الزكاة علي الجبري و مديرا فرع هيئة الزكاة ماجد التينة وأمن المحافظة العميد عبدالله الطاووس، بأجنحة وأقسام المعرض ومحتوياته من الملابس التي سيتم توزيعها على 10 آلاف طفل وطفلة من المستحقين في مختلف مديريات المحافظة.

وثمن المحافظ صلاح دور هيئة الزكاة في صرف الزكاة في مصارفها الثمانية وإيصالها إلى المستحقين، خاصة في هذه الأيام المباركة العشر من ذي الحجة.

وشدد على استفادة كافة المشمولين من الأطفال الذين تم حصرهم من مشروع كسورة العيد وإدخال الفرحة إلى قلوبهم وتخفيف المعاناة عن أولياء أمورهم.

ودعا محافظ إب، التجار وأصحاب رؤوس الأموال إلى تنفيذ مشاريع خيرية لمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة، سيما في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان والحصار والحرب الاقتصادية.

بدوره أكد رئيس نيابة استئناف إب أن تنفيذ مثل هذه المبادرات الخيرية تسهم في ترسيخ قيّم التآخي وتعزيز التكافل المجتمعي.

فيما أشار مدير مكتب هيئة الزكاة بالمحافظة أن المستهدفين هم من الأطفال الفقراء والمساكين والمحتاجين وأحفاد بلال وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

وبين أنه سيتم توزيع كسوة العيد للأطفال المستهدفين، وفقاً لكشوفات بناءً على مسح وحصر نفذه فرع هيئة الزكاة للأسر الأشد ضرراً واحتياجاً في مختلف مديريات المحافظة.

واعتبر التينة افتتاح المعرض، بدعم الهيئة العامة للزكاة، هو الأول بالمحافظة من حيث عدد المستفيدين.