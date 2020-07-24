شكرا لمتابعة خبر عن الانتقالي : يتحدي الجميع ويوصل اتصعيد من جديد من ضد اتفاق الرياض والشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صعدت مليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا، من أعمالها ضد الحكومة الشرعية واتفاق الرياض الذي يدعو إلى خفض التصعيد في المحافظات الجنوبية لليمن.

وقالت مصادر محلية وعسكرية، إن قوات تابعة لما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي نهبت مساء الأربعاء، مرتبات منتسبي اللواء 39 مدرع بعدما اعترضت سيارة تحمل مرتبات اللواء التابع للحكومة الشرعية.

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وبحسب المصادر، فإن قوة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي اعترضت سيارة تتبع مركز الشامل للصرافة كانت تقل مرتبات اللواء 39 مدرع، ونقلتها مع حمولتها من النقود إلى مديرية التواهي حيث يوجد المقر الرئيس للمجلس المدعوم من الإمارات.

وكان من المقرر أن يصرف جزء من مرتبات منتسبي اللواء عبر مركز الشامل للصرافة في عدن، ولم يعرف حتى الآن حجم المبلغ المنهوب.

يأتي ذلك التصعيد من قبل مليشيا الانتقالي بالتزامن مع استمرار مفاوضات الرياض، بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي للبحث عن آلية متوافق عليها من الجانبين لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر من العام الماضي برعاية السعودية بهدف انهاء حالة التوتر والتعصيد العسكري والسياسي بين الشرعية والانتقالي في المحافظات الجنوبية.