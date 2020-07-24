شكرا لمتابعة خبر عن قوات اللواء 35 مدرع تنسحب من معسكر استراتيجي هام في تعز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أنسحب اللواء 35 مدرع، الخميس، من معسكر استراتجي يطل على مدينة التربة جنوب محافظة تعز، بعد تسليمه لقوات الأمن الخاصة التابعة لوزارة الداخلية.

وقال العقيد عبدالباسط البحر ناطق محور تعز العسكري، إن قوات الأمن الخاصة تسلمت رسميا معسكر جبل صبران من القائد الجديد للواء 35 مدرع العميد عبدالرحمن الشمساني.

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وأضاف البحر على صفحته في الفيسبوك، أن تسليم موقع جبل صبران شرق مدينة التربة، أتى بناءا على توجيهات عليا من القيادة العسكرية، ومتابعة محافظ تعز نبيل شمسان ولجنة التهدئة.

وأشار البحر إلى أن لجنة التهدئة المشكلة من قبل محافظ المحافظة ستواصل علمها لخفض التوتر العسكري والأمني بين الوحدات العسكرية في مديريات الحجرية، والقبض على المطلوبين أمنيا والخارجين عن النظام والقانون.

وبحسب ناطق محور تعز، فإنه من المقرر تسليم قيادة اللواء 35 مدرع معسكر بيحان ومواقع جبال منيف والعفا ودقم الصياح وغيرها لقوات الأمن الخاصة خلال الأيام القادمة.