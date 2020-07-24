قوات اللواء 35 مدرع تنسحب من معسكر استراتيجي هام في تعز

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عدن - ياسمين التهامي - أنسحب اللواء 35 مدرع، الخميس، من معسكر استراتجي يطل على مدينة التربة جنوب محافظة تعز، بعد تسليمه لقوات الأمن الخاصة التابعة لوزارة الداخلية.
وقال العقيد عبدالباسط البحر ناطق محور تعز العسكري، إن قوات الأمن الخاصة تسلمت رسميا معسكر جبل صبران من القائد الجديد للواء 35 مدرع العميد عبدالرحمن الشمساني.
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وأضاف البحر على صفحته في الفيسبوك، أن تسليم موقع جبل صبران شرق مدينة التربة، أتى بناءا على توجيهات عليا من القيادة العسكرية، ومتابعة محافظ تعز نبيل شمسان ولجنة التهدئة.
وأشار البحر إلى أن لجنة التهدئة المشكلة من قبل محافظ المحافظة ستواصل علمها لخفض التوتر العسكري والأمني بين الوحدات العسكرية في مديريات الحجرية، والقبض على المطلوبين أمنيا والخارجين عن النظام والقانون.
وبحسب ناطق محور تعز، فإنه من المقرر تسليم قيادة اللواء 35 مدرع معسكر بيحان ومواقع جبال منيف والعفا ودقم الصياح وغيرها لقوات الأمن الخاصة خلال الأيام القادمة.
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