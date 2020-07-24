"مفوضية اللاجئين" تدرب نازحات على حياكة الكمامات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020 الخليج 365 أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن تدشين برنامج لتدريب النازحين على حياكة كمامات الوجه المخصصة للوقاية من فيروس كورونا. وأشارت في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، إلى أن البرنامج يهدف إلى توفير مصدر رزق، مؤكدة اعتزام فريق الموضية توزيع الكمامات على المواطنين.

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