شكرا لمتابعة خبر عن مصرع قائد المهام الخاصة التابع للحوثيون في مدينة مأرب (الاسم) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قائد عسكري بارز في جماعة الحوثي ، الخميس، مصرعه مع عدد من مرافقيه وعناصر اخرى في الخوثيون، في مواجهات عنيفة مع قوات الجيش الوطني بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).

وذكرت مصادر ميدانية، أن القيادي الحوثي المدعو محمد محمود هلال قائد المهام الخاصة للحوثيون، لقي مصرعه في جبهة المخدرة بصرواح غربي مأرب.

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وبسحب المصادر، فقد اسفرت المواجهات التي تجددت امس الخميس، بين قوات الجيش الوطني وجماعة الحوثي، في جبهات المخدرة وصرواح ونهم ونجد العتق، عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين، من بينهم قائد المهم الخاصة. وطبقا للمصادر، فقد تجددت المواجهات، بعد محاولة جماعة الحوثي للالتفاف على مواقع الجيش الوطني في مديرية صرواح.

وتشهد جبهات محافظة مأرب ونهم شرقي صنعاء، معارك عنيفة ومتواصلة بين قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل، وبين جماعة الحوثي التي كثفت من هجماتها خلال الأسابيع الماضية بهدف تحقيق تقدم ميداني باتجاه مدينة مأرب.