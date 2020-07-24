شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني : يوجة تحذر عاجل لجميع سكان العاصمة صنعاء من سيول جارفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد العاصمة صنعاء هطول امطار غزيرة منذ الساعة 6 مساء اليوم حتى اللحظة ولم ينقطع الا اوقات قليلة وسط تحذيرات للمواطنين من سيول جارفة.

وحذرت مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي بالعاصمة اليمنية صنعاء، المواطنين من السير في مجاري السيول والمصبات المائية.

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ودعت المصلحة المواطنين إلى عدم التواجد بالقرب من مجاري السيول والمصبات المائية، وأخذ الحيطة والحذر من السيول المتدفقة من محافظة صنعاء، وباقي المحافظات اليمنية.

وفي بيان لها تداولته وسائل الإعلام، دعت المصلحة سائقي المركبات إلى عدم استخدام السائلة لعبور السيارات والمشاة حرصاً على سلامتهم جراء هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها العاصمة صنعاء وضواحيها سيما في ظل موسم بدء أمطار الخريف والتي تؤدي إلى تدفق السيول الجارفة.