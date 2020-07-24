شكرا لمتابعة خبر عن ثاني عملية اغتيال بعد ساعات من اغتال ركن عمليات الحزام الأمني في ابين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني في أبين، ان جندي من قواته اغتيل مساء امس الخميس، في مديرية مودية بعملية جبانه نفذتها الجماعات الإرهابية، وهي العملية الثانية خلال ساعات.

ونقل المركز عن مصدر عملياتي قوله : أن مسلحون من تنظيم القاعدة الإرهابي أقدموا قبل لحظات على اغتيال الجندي في الحزام الامني هاني محمد لحدب، في الخط العام أمام قرية جبلة الوزنة شرق مودية.

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وعملية الاغتيال هي الثانية خلال ساعات، والتي تستهدف فيها عناصر القاعدة قوات الحزام الأمني، حيث إغتالت عناصر تابعة لتنظيم القاعدة، قبل ساعات، ركن عمليات الحزام الأمني قطاع الوضيع، بمحافظة أبين.

وقال مصدر عملياتي في الحزام الأمني : ان مسلحين كانوا على متن سياره نوع هايلوكس اطلقوا النار على الجندي محمد فضل الحشني، مما ادى على استشهاده على الفور ، بالقرب من حبيل امارم في مديرية الوضيع بمحافظة أبين.