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عدن - ياسمين التهامي - أغرب قبيلة في العالم.. الرجل يتزوج 70 امرأة والغريب في مهر العروس البكر .. وهذا ما يحدث للفتيات تحت سن التاسعة .. تفاصيل وصور !

تتعدد عجائب البلدان وعادات البشر في كل مكان، إلا أن من أغرب ما يمكن أن تسمعه أن يتزوج الرجل 70 امرأة إجباريًا وهذا ما يحدث في إحدى قبائل إفريقيا. وكشف تقرير لصحيفة “سبق” تفاصيل عن إحدى أغرب القبائل في إفريقيا، وأكثر ما يميزها السحر والبقر، إنها قبيلة الماساي، وهم أشهر رعاة للبقر في إفريقيا. وتوصف قبيلة الماساي بالأكثر وحشية ورشاقة، وشعرهم مصبوغ باللون الأحمر. وقديمًا اعتمد العرب على قبيلة الماساي في فتوحاتهم بمناطقهم المجاورة. أغرب قبيلة في العالم ونشأت قبيلة الماساي في أعالي وادي النيل حول بحيرة فيكتوريا إلى الغرب، وجبل كليمنجارو إلى الشرق. عد نحو 500 كم مربع، ويبلغ عدد سكانھا أكثر من 300 ألف شخص، يعيشون وتمتد أراضي القبيلة على بُ في تنزانيا وكينيا، ويتحدثون لغة السامبورو والشاموس. ويعتقد أفراد القبيلة أن (انكاي) ھو من خلق العالم، ويشكلون ثلاث مجموعات من الناس، أولھا ”توروبو“، وثانيھا تسمي ”كيكويو“، والثالثة ھي ”الماساي“، ويحتفلون بمواسم رئيسية ”نكوكوا“، وھي الأمطار الطويلة ”أولو“، وھي موسم الرذاذ ”أولتمو“، وھي الأمطار القصيرة. وتقيم قبيلة الماساي احتفالات ماساي للاحتفال بالختان ومناسبات الزواج. وتبدأ الحياة للطفل في القبيلة بشيء مروع، يحمل الألم. فبالنسبة للرجال يبدؤون باختبارھم وھم في سن الرابعة، فيتم إخراج القواطع السفلية للأطفال بسكين، وعندما يكبرون في السن يقومون برسم الوشم على المعدة والذراعين. كما يثقبون الأذن لكل من الفتيان والفتيات في غضروف الأذن العليا بالحديد الساخن، ويتم قطع حفرة في ا عن طريق إدراج لفات من أوراق أو الكرات المصنوعة من الخشب أو الطين. ً ّ ضخم تدريجي فص الأذن، وتُ ويجب على الشباب تلبية متطلبات حماية القبيلة؛ فيعيشون لمدة تصل إلى أشھر عدة في الأدغال حيث يتعلمون التغلب على الأسود، كما يتعلمون تقاسم أغلى ممتلكاتھم وأبقارھم مع أفراد آخرين في المجتمع. وعادة ما يتخذ الرجال القرارات داخل الأسرة، ويقرر الشيوخ الذكور المسائل المجتمعية. وحتى سن ً السابعة يتم جمع الفتيان والفتيات معا، وتكون الأمھات قريبات من أطفالھن، ثم ينتقل الأبناء عادة من قرية والدھم، لكنھم لا يزالون يتبعون نصيحته. ويجوز للحاكم والرجل أن يتزوج من أعداد كبيرة من النساء، قد تصل إلى 70 امرأة، وربما أكثر. وھنا المھر الخاص بالمرأة يكون بعدد رؤوس الأبقار، ويحدد ببقرتين للعروس البكر، وقد تزيد بسبب مكانة العروس. ً ويرتدي الرعاة من القبيلة القبعات المصنوعة من جلد العجل، فيما ترتدي النساء رؤوسا من جلد الغنم، ويزين أعضاء قبيلة الماساي ھذه الرؤوس بالخرز الزجاجي. وتعتمد قبيلة الماساي على الماشية لكل من الطعام وأدوات الطبخ، وكذلك المأوى والملابس، فيستخدمون أضلاع الماشية للتحريك، ويستخدمون القرون كأطباق، والأبواق الكبيرة كأكواب للشرب. أغرب قبیلة في العالم ويتكون النظام الغذائي التقليدي لقبيلة الماساي من ستة أطعمة أساسية، ھي: اللحوم والحليب والدھون والعسل ولحاء الشجر والدجاج والسمك. والملح ممنوع. بينما تشمل اللحوم المسموح بھا: لحم البقر المحمص والماعز والضأن. ً ويتناول أعضاء قبيلة الماساي عموما وجبتين يومياً في الصباح والليل، ولديھم حظر غذائي ضد من الطعام يوميّ خلط الحليب واللحوم؛ فيشربون الحليب لمدة عشرة أيام بقدر ما يريدون، ثم يأكلون اللحم وحساء اللحاء أيام عدة ويؤمن أفراد قبيلة الماساي بالأساطير والقصص الشعبية. وأبرز ما يعانون منه تزايد التعدي على أراضيھم، وتھديد أساليب حياتھم التقليدية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس ​

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