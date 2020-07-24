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عدن - ياسمين التهامي - "صنعاء" تكشف عن عمليات سرية غير رسمية مع الرياض .. تفاصيل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس ​ الحوثيون عن اتصالات غير رسمية مع السعودية لكنهم قالوا انها توقفت ،دون مزيد من التفاصيل. هذا ما تحدث به رئيس حكومة صنعاء (غير المعترف بها)، عبد العزيز بن حبتور وقال بن حبتور في مقابلة صحفية ان : "اتصالات غير رسمية جرت بيننا وبين السعودية، ولكن للأسف توقف الاتصال في الآونة الأخيرة". وتحدث بن حبتور عن ماوصفها "فلسفة الحروب" التي "تقتضي بأن تكون جاهزا للسلام كما تتجهز للحرب". وأضاف أن ما اسماها حكومته "تحمل غصن الزيتون باليد اليمنى وبندقية كلاشنيكوف باليد اليسرى". وتابع: "هذا حقنا كمدافعين عن اليمن وحدوده وشعبه العظيم وتراثه، ولكننا إن وجدنا بابا مفتوحا للحوار لن نتوقف في البحث عن السلام". وزعم بن حبتور أن "كثيرا من المتغيرات" طرأت على المواقف الدولية بشأن الوضع في اليمن، لاسيما في الاتحاد الأوروبي واليابان وحتى في أوساط المثقفين والعلماء العرب، قائلا إن العالم "سئم من وعود حكام السعودية بأنهم سيقضون على المقاومة في اليمن خلال أشهر"حد تعبيره.

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