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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على اخر ما كتبه "الديلمي" في حالته على "الواتساب" قبل اعدامه بساعات في محافظة إب !

نفذ صباح اليوم الخميس بمحافظة اب إعدام بحق القاتل عبد الله الديلمي، قصاصاً لقتله الطفل عبد الرحمن عطران في السابع من سبتمبر لعام 2018. وطالب القاتل في اخر حالة واتساب له نشرها بحسابه وتداولها ناشطون من محافظة اب من الجميع المسامحة والعفو عنه . وكتب الديلمي في حسابه على الواتس اب مع فجر اليوم حالة قال فيها " استودعكم الله الذي لاتضيع ودائعه هذه اخر حالة لي يمكن سامحوني اسألكم بالله سامحوني اذا حصل لي شي هذا ونفذ الحكم في ساحة السجن المركزي بمحافظة إب صباح اليوم الخميس، بحضور والد المقتول الدكتور أكرم عطران وبعض الأهل والمسؤولين في المحافظة على رأسهم محافظ المحافظة المعين من قبل الحوثيين عبد الواحد صلاح. شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس ​

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