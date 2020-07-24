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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان:شركة النفط اليمنية في العاصمة "صنعاء" تعلن عن أسعار جديد للوقود !

أعلنت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، أسماء المحطات العاملة في العاصمة صنعاء وعدة محافظات خاضعة لسيطرة الجماعة الخميس. وحددت الشركة في بيان صادرعنها سعر بيع المشتقات النفطية في هذه المحطات بـ 5900 ريال للجالون البنزين سعة 20 لتراً و 6900 ريالاً للجالون الديزل سعة 20 لتراً. وكانت شركة النفط اليمنية بصنعاء أعلنت الاثنين الماضي، وصول سفينتين نفطيتين محملة بـأكثر من 40 ألف طن من مادة البنزين والديزل إلى ميناء الحديدة (غربي اليمن). شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس ​

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