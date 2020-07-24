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عدن - ياسمين التهامي - السلطات السعودية: تصدر قرار بمنح زواج للمرأة في السعوديه تعرف عليها !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس ​ ت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعي السعودية عن "منحة زواج" تستفيد منها المرأة السعودية تعادل قيمتها نصيبها الشهري بحوالي 18 مرة. ونشرت التأمينات السعودية في حسابها الرسمي على تويتر تغريدة جاء فيها: "المستفيدة من معاش أفراد العائلة لأرملة والبنت وبنت الابن والأخت يصرف لها منحة زواج في حالة زواجها تعادل نصيبها الشهري 18 مرة". وأشارت التأمينات السعودية إلى أنه "للأرملة الحق في الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي". وبحسب موقع "عاجل"، فإن منحة الزواج تصرف للمرأة المستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى بعد تسجيل الزواج لدى الجهات المختصة، حيث يتم بعد ذلك إيقاف المعاش وصرف منحة الزواج. ونوهت المؤسسة إلى أن المشترك يتحمل نسبة 10% من الأجر الخاضع للاشتراك. وحددت المؤسسة الخطوات التي يجب اتباعها لاستخراج تعريف التأمين، من خلال تسجيل الدخول لحساب المشترك واختيار رابط إصدار الشهادات ونوع الشهادة التي توضح مدد وأجور الاشتراك وغيرها من المعلومات.

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