شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : تسريب فيديو فاضح للفنانة " انجي خوري " وهي داخل غرفة النوم ..رقصت بملابسها الداخلية وكشفت المستور من جسدها !! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة الاستعراضية انجي خوري متابعيها وجمهورها عبر منصة انستجرام من خلال حسابها الرسمي مقطع فيديو ظهرت فيه تتراقص على انغام احدى الأغاني الاسبانية مرتدية ثيابها الداخلية الفاضحة ونظاراتها الشمسية فقط

وأرفقت خوري الفيديو بتنبيان مكانها في احدى المدن البلغارية خلال رحلتها الصيفية السياحية التي تقضيها رفقة أصدقائهاوهاجم الجمهور خوري بسبب اطلالتها الفاضحة الأخيرة والتي ظهرت فيها شبه عارية من احدى وسائل النقل العامة في بلغاريا وتسائل الجمهور عن سر زيارتها في صورها السابقة لدولة ايران وارتدائها الحجاب الاسلامي .

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بينما أثنى قسم من الجمهور على جرأة خوري وتغزلوا بجمال اطلالتها الجريئة ورشاقة قوامها في ظهورها الأخير

والجدير بالذكر ان انجـي خوري كانت قد دخلت في أزمة اعلامية منذ فترة بعد ترحيلها من بيروت الى دبي ثم ترحيلها قسراً الى سوريا نتيجة محتوى حساباتها الفاضحة على شبكات التواصل الاجتماعي واتهامها لغريمتها قمر بالاشتراك مع طليقها آدم في اختطافها وتشويه وججها وسرقة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي