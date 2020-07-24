بعد استشهاد 13 من قياداته.. إصلاح الجوف يجتمع لإختيار بدلاً عنهم

اختارت، هيئة الشورى المحلية لحزب التجمع اليمني للإصلاح، بمحافظة الجوف، اليوم الخميس، هيئة جديدة؛ وذلك بعد استشهاد 13 من قيادات مكتبه التنفيذي في المحافظة، خلال المواجهات مع الحوثيين منذ 2014.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقدته هيئة شورى إصلاح الجوف، اليوم، في محافظة مأرب. بحسب ما نشره موقع "الصحوة نت" الناطق الرسمي باسم الحزب.

وفي اللقاء، تم الاختيار بالتصويت، "الشيخ علي بن صالح شطيف رئيسًا للمكتب، والأستاذ سعيد محمد عياش أمينًا للمكتب، والدكتور محمد صالح محسن أميناً مساعداً".

كما تم اختيار رئيس الهيئة القضائية الاستاذ صالح الفرجي خلفاً للشهيد عبدالهادي حوام رحمه الله وأمين سر هيئة الشورى الاستاذ صالح عسكر بن ثيبه خلفاً للشهيد احمد نجده رحمه الله.

وفي ختام اللقاء تقرر إعطاء فرصة لقيادة المكتب للتشاور، واختيار رؤساء الدوائر وتقديم قائمة الترشيح في الاجتماع القادم لهيئة الشورى لمناقشتها واقرارها.

