شكرا لبحثكم عن خبر احمد الميسري يقرر تأديب 5 ضباط برتبة عقيد و 3 برتبة مقدم وملازم وحيد .. الاسماء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد بن احمد الميسري ,اليوم ,قرار بإحالة ثمانية من الضباط إلى المجلس التأديبي التابع لوزارة الداخلية . 1. عميد/ مطهر علي ناجي محمد الشعيبي 2. عميد/ علي حميد أحمد العولقي 3. عقيد/ حسن يحيى حسن أحمد 4. عقيد/ محسن علي عبيد حسن 5. مقدم/ فضل علي محسن مثنى حسن Advertisements 6. مقدم/ عبدالسلام ثابت عبدالله ناصر 7. مقدم/ محمد محسن محمد ناجي الحميدي 8. ملازم/ ماجد علي محمد حسين الحسام كما قضت المادة رقم(2) من القرار رقم(280) لعام 2020م بإحالة المذكورين أعلاه للمجلس التأديبي نظراً للتجاوزات والمخالفات الذي ارتكبوها مخالفين قانون هيئة الشرطة رقم (15) لسنة 2000م. وبموجب المادة رقم (3) لقرار معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية يمنع التعامل مع المذكورين بصفتهم الرسمية ولا يمثلون وزارة الداخلية امام أي جهة رسمية أو غير رسمية حتى ينتهي المجلس التأديبي من النظر في تلك المخالفات والتجاوزات . فيما نصت المادة رقم(4) بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .

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