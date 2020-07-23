شكرا لبحثكم عن خبر توافق بين الشرعيه والانتقالي بتشكيل الحكومة ..وتنازل للانتقالي عن هذا الأمر والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر حكومية مطلعة في الرياض عن توافق بين " الشرعية" و" الإنتقالي" بعد نقاشات صعبة ومستمرة بتشكيل الحكومة من 24 حقيبة وزارية.
وأكدت المصادر أن الانتقالي ابدى تمسكه بمطلبه السابق والذي رفض من قبل الرئيس " هادي" بمنحه كامل حصة المحافظات الجنوبية البالغة "12 حقيبة" وبعد ضغوطات تنازل عن حقيبتين فقط، ويطالب حاليا بـ10 حقائب.
وكان الرئيس هادي قد وضع ثلاثة شروط لقبول الانتقالي الجنوبي في الحكومة الشرعية وهي تنازله عن تمثيل الجنوب بكل الحقائب الوزارية والغاء الإدارة الذاتية وانسحابه من سقطرى.
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