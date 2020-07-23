شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يحذر من تغيرات مؤكدة في اليمن خلال الاسبوع القادم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حذر الفلكي اليمني عدنان الشوافي من تعرض عدة محافظات يمنية خلال الأيام القليلة القادمة لفيضانات وعواصف ماطرة ، داعياً بذات الوقت الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر.

وقال الفلكي الشوافي ، في بيان تحذيري ، نشره على حسابه بفيس بوك، إن أهم مؤشرات طقس اليمن للاسبوع القادم من مساء الجمعة 24 يوليو 2020 وحتى نهاية الاسبوع القادم، متوقعاً ان تشهد اليمن امطار رعدية متفاوتة الشدة تصل الى الغزيرة وشديدة الغزارة على بعض المناطق، اوج الحالة يبدأ من مساء الاحد القادم ٢٦ يوليو ٢٠٢٠م.

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وتوقع الشوافي ان يتركز الهطول بدرجة رئسية على السواحل الغربية والمرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية وتمتد التاثير لتشمل مناطق واسعة من الاحواض الجبلية والهضاب الداخلية واجزاء من السواحل الجنوبية وبتعبير آخر من شبوة في منتصف اليمن وما الى غربها من مناطق حتى السواحل الغربية، وبالنسبة للمناطق الشرقية في حضرموت والمهرة فالتوقعات موجودة لهطول امطار متفاوتة الشدة والتي تصل الى الغزيرة تغطي مناطق واسعة فيها، مع احتمال تدفق بعض الكتل الهوائية الرطبة من منتصف الاسبوع القادم والتي قد تعزز من نشاط بعض الخلايا شديدة الغزارة على اجزاء بسيطة في تلك المحافظات.

وحذر المواطنين من مخاطر الأمطار الرعدية وما يصاحبها من برق وتدفق سيول وفيضانات وانخفاض الرؤية الأفقية وانزلاقات الاتربة والصخور في الطرق الجبلية.

وطالب الشوافي الجميع بأخذ الحيطة والحذر وعدم المغامرة خصوصاً مع نشاط حركة التسوق والسفر بمناسبة قدوم عيد الأضحى الميارك 1441 هجرية، داعياً السلطات الى رفع الجاهزية.