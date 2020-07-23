شكرا لبحثكم عن خبر شركة النفط تعلن أسعار جديد للوقود والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، أسماء المحطات العاملة في العاصمة صنعاء وعدة محافظات خاضعة لسيطرة الجماعة الخميس. Advertisements وحددت الشركة في بيان صادرعنها سعر بيع المشتقات النفطية في هذه المحطات بـ 5900 ريال للجالون البنزين سعة 20 لتراً و 6900 ريالاً للجالون الديزل سعة 20 لتراً. وكانت شركة النفط اليمنية بصنعاء أعلنت الاثنين الماضي، وصول سفينتين نفطيتين محملة بـأكثر من 40 ألف طن من مادة البنزين والديزل إلى ميناء الحديدة (غربي اليمن).

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