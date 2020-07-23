شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء توزيع كسوة العيد لـ 6 الاف اسرة نازحة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 دشن مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب سيف مثنى ،اليوم، في مخيم جو النسيم، بدء توزيع كسوة العيد على النازحين في المخيمات المقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية عبر إئتلاف الخير للاغاثة الانسانية تحت شعار (فرحتهم أمل).

Advertisements وتستهدف عملية التوزيع 6150 أسرة نازحة في مخيمات النزوح بمديريات "مدينة مارب ، الجوبة، مجزر، والوادي". واوضح مدير مكتب إئتلاف الخير فرع مارب عبدالخالق بامسلم ان المشروع ينفذ في تسع محافظات يمنية محررة من ضمنها محافظة مأرب ويستهدف توزيع كسوة العيد لـ 84 الفا و 750 اسرة.

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