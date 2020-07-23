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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤسسة المياه في مأرب تتسلم مشروع مياه بئر شهرة بعد إستكمال تنفيذه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
تسلمت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي فرع محافظة مأرب اليوم، مشروع مياه بئر شهرة (عطران2)، بعد إستكمال تنفيذه من قبل جمعية الإصلاح الإجتماعية الخيرية، بتكلفة 123 الف ريال سعودي على نفقة فاعل خير .
ويضم المشروع الذي جرت عملية الاستلام والتسليم له بين مدير عام المؤسسة حسين بن جلال ومديري فرع جمعية الاصلاح بالمكلا ومأرب اصيل جوبان وصالح قاسم، من بئر ارتوازي بعمق 114 مترا وغطاس بقوة 40حصانا الى جانب منظومة فلترة مياه "إن فرتر" وغرفة تحكم ومحول كهرباء وتمديدات كهربائية بطول (804 ) أمتار.
وعقب الإستلام، أشار وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، الى أن هذا المشروع يمثل اضافة جديدة لشبكة المياه في عاصمة المحافظة التي تشغلها المؤسسة العامة للمياه، وسيمكن المؤسسة من ايصال المياه النقية الى الاحياء السكنية شرق وشمال مدينة مأرب وتغطية احتياج 2200 اسرة اغلبها من النازحين في مناطق المطار وجور النسيم والروضة .
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