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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء موسع في مأرب يناقش أضرار الامطار والسيول على مخيمات النازحين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش لقاء موسع للسلطة المحلية بمحافظة مأرب مع شركاء العمل الإنساني من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم أضرار الأمطار والسيول التي شهدتها المدينة الثلاثاء الماضي على مخيمات النازحين .
واستعرض اللقاء تقرير أولي صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب، عن حجم الأضرار التي شملت وفاة 3 نازحين وتضرر 1217 أسرة نازحة تضررا كليا و4276 أسرة تضررا جزئيا، موزعين على مخيمات النازحين في خمس مديريات هي" المدينة، صرواح، مدغل، الوادي، وحريب" .
وأشار التقرير إلى أن الاضرار توزعت بين تدمير المأوى وتلف المواد الايوائية والموا الغذائية التي قدمت للأسر المتضررة كمساعدات غذائية.. منوها الى ان هذه الكارثة هي الثانية التي يتعرض لها النازحون بالمحافظة خلال ثلاثة اشهر، ما ضاعف من معاناتهم توسيع الفجوة لتغطية الاحتياجات الإنسانية للمتضررين وتضاعف الاضرار.
واكد التقرير على الحاجة الملحة لتدخلات طارئة للتخفيف من معانأة النازحين المتضررين تشمل 1217 مأوى، و5484 حالة من المواد الايوائية غير الغذائية، 1217 حالة تدخل في مجال المياه والصرف الصحي، 5484 سلة غذائية.
كما ناقش اللقاء التدخلات العاجلة التي يمكن ان يسهم بها شركاء العمل الإنساني استجابة للنداء الإنساني لمساعدة المتضررين من السيول، وتوحيد كافة الجهود والقدرات المتاحة لكتل الايواء، والمياه والاصحاح البيئي، الغذاء، والصحة، ووضعها في سلة عمل واحدة لمواجهة الكارثة الإنسانية الطارئة، الى جانب وضع خطة مشتركة طارئة لمواجهة الاعداد المحتملة من المتضررين جراء استمرار حالة المناخ والطقس الماطر وتدفق السيول والرياح.
حضر اللقاء مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل حسن مبخوت الشبواني ومدير وحدة إدارة مخيمات النازحين سيف مثنى والمدير التنفيذي للجنة الإغاثة بالمحافظة أمين عزيز.
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