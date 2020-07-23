وزير الإعلام: الميليشيات تجبر شركات النقل على رفع دعاوي قضائية لتضليل الراي العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

قال وزير الإعلام معمر الارياني ان المليشيا الحوثية المدعومة ايرانيا تجبر شركات النقل البري "الدولي، الداخلي" وشركات نقل البضائع ومكاتب تأجير السيارات لرفع دعاوى قضائية ضد الحكومة وتحالف دعم الشرعية لتضليل المنظمات الدولية والمجتمع الدولي والتغطية على جرائمها وانتهاكاتها ونهبها المنظم لهذه الشركات في مناطق سيطرتها.



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ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن الإرياني، أن ان التمرد والانقلاب الذي قادته مليشيا الحوثي بتوجيه من طهران تسبب في تضرر القطاع الاقتصادي "حكومي، خاص" بما فيها قطاع النقل البري جراء ممارسات المليشيا من قطع الطرق الواصلة بين المحافظات وحملات الابتزاز وفرض جبايات غير قانونية على الشركات واحتكار والتلاعب بأسعار المشتقات النفطية.

ودعا الارياني ملاك شركات النقل البري وشركات نقل البضائع ومكاتب تأجير السيارات للمقاومة وعدم الرضوخ لضغوط مليشيا الحوثي التي عانت منها الويلات طيلة سنوات الانقلاب الذي أدى الى إشهار افلاس عدد من الشركات وتكبدها خسائر كبيرة، والعمل على كشف حقيقة ممارساتها الاجرامية للرأي العام اليمني والمجتمع الدولي.